وطنية
العطش يستنفر المدن
قرارات بخفض الصبيب ولجان يقظة لمحاربة هدر المياه في الكماليات استفز النقص الحاد والمقلق في الماء الصالح للشرب الإدارة الترابية والمصالح الخارجية والوكالات والشركات المكلفة بتوزيع الماء والأحواض المائية والجمعيات البيئية ومختلف المتدخلين، لإيجاد حلول استعجالية تمدد في عمر ما تبقى من مخزون في السدود. وأعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيعأكمل القراءة »
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