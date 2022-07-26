fbpx
وطنية

العطش‭ ‬يستنفر‭ ‬المدن

منذ 3 دقائق
تراجع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭              (‬أرشيف‭)‬
قرارات‭ ‬بخفض‭ ‬الصبيب‭ ‬ولجان‭ ‬يقظة‭ ‬لمحاربة‭ ‬هدر‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الكماليات استفز‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬والمقلق‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬الإدارة‭ ‬الترابية‭ ‬والمصالح‭ ‬الخارجية‭ ‬والوكالات‭ ‬والشركات‭ ‬المكلفة‭ ‬بتوزيع‭ ‬الماء‭ ‬والأحواض‭ ‬المائية‭ ‬والجمعيات‭ ‬البيئية‭ ‬ومختلف‭ ‬المتدخلين،‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬استعجالية‭ ‬تمدد‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مخزون‭ ‬في‭ ‬السدود‭.‬ وأعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬المستقلة‭ ‬الجماعية‭ ‬لتوزيع‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.