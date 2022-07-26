الرياضة
“الماص” يعزز صفوفه
واصل المغرب الفاسي تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، بتوقيع عقد مع هداف القسم الثاني هواة محمد البدوي لثلاثة مواسم قادما، من النادي الرياضي القصري في صفقة انتقال حر. وقاد البدوي فريقه القصري لتفادي النزول إلى أقسام العصب، بتسجيله لـ 29 هدفا، بفارق تسعة أهداف عن صاحب الرتبة الثانية سهيل بيساك.أكمل القراءة »
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