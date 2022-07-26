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وطنية

الشعب‭ ‬المغربي‭ ‬عائلتي

منذ 3 دقائق
العميد ديفرين من أصول مغربية (خاص)
زيارة‭ ‬تاريخية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬صداقة‭ ‬راسخة‭ ‬وتاريخ‭  ‬مشترك‭ ‬ومستقبل‭ ‬مشرق بقلم‭: ‬العميد‭ ‬إفي‭ ‬ديفرين‭(*)‬ لطالما‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬أنه‭ ‬سيأتي‭ ‬يوم‭ ‬وأقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬المغرب،‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬جاءت‭ ‬والدتي،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬ليصبح‭ ‬ذكرى‭ ‬جميلة‭ ‬يسكنها‭.‬ ولطالما‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬أنه‭ ‬سيأتي‭ ‬يوم‭ ‬تخطو‭ ‬قدماي‭ ‬شوارع‭ ‬مراكش،‭أكمل القراءة »


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