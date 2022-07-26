وطنية
الشعب المغربي عائلتي
زيارة تاريخية تعبر عن صداقة راسخة وتاريخ مشترك ومستقبل مشرق بقلم: العميد إفي ديفرين(*) لطالما كنت على يقين أنه سيأتي يوم وأقوم بزيارة المغرب، البلد الذي منه جاءت والدتي، وهي في التاسعة عشرة من عمرها، ليصبح ذكرى جميلة يسكنها. ولطالما كنت على يقين أنه سيأتي يوم تخطو قدماي شوارع مراكش،أكمل القراءة »
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