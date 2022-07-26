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اغتناء غير مشروع

منذ 3 دقائق
3 أسئلة إلى * حاتم عريب < رغم أن المهمة صعبة إلا أن العائدات المالية التي يوفرها النشاط المحظور لفائدة مختصين في التزوير والتلاعب والاغتناء من ملايير استيراد سيارات بطرق ملتوية، سيما منها الفاخرة من دول أوربية مختلفة والتلاعب في وثائقها وإعادة بيعها للعموم، يجعلها سهلة بسبب تورط مسؤولين كبارأكمل القراءة »


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