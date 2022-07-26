حوادث
الابتزاز يورط “مقدم” باليوسفية
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لليوسفية متابعة عون سلطة من درجة» مقدم» بقيادة أجدور، في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدم بها مستشار جماعي ضده. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن المشتكي وضع شكاية لدى القضاء يتهم من خلالها العون بالاستفزاز والابتزاز والتهديد وعززها بأسماء بعض الشهود. وتم الاستماع إلىأكمل القراءة »
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