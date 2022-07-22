البرلماني هاشم أمين الشفيق يسترجع عضويته بمجلس النواب

أسفرت نتائج انتخابات الدائرة التشريعية الجزئية مديونة، التي جرت أمس الخميس، عن انتخاب هاشم أمين الشفيق، من حزب الاستقلال، نائبا برلمانيا عن الدائرة المحلية ذاتها.

وأكدت عمالة إقليم مديونة أن “هذه النتيجة جاءت بعد فرز الأصوات المعبر عنها بهذه الدائرة الانتخابية التشريعية”.

وكانت المحكمة الدستورية قضت، في ماي الماضي، بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية مديونة (إقليم مديونة) بالدارالبيضاء.

وبناء عليه، جاء قرار المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.