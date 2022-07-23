الصباح الفني
الغافولي يفاجئ جمهوره بـ”ساساسا سايسي”
أصدر المغني زكرياء الغافولي، جديده الفني عبر قناته الرسمية على موقع “يوتوب”، بعنوان “ساساسا سايسي”. وتكلف بكتابة كلمات الأغنية الجديدة وتلحينها أيضا الغافولي بنفسه، بتعاون مع مصطفى جورج، فيما عادت مهمة التوزيع والميكساج للمايسترو عادل لخليفي. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الغافولي، حضر للأغنية قبل مدة طويلة،أكمل القراءة »
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