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الصباح الفني

الغافولي‭ ‬يفاجئ‭ ‬جمهوره‭ ‬بـ‭”‬ساساسا‭ ‬سايسي‭”‬

منذ 4 دقائق
زكرياء‭ ‬الغافولي‭ (‬خاص‭)‬
أصدر‭ ‬المغني‭ ‬زكرياء‭ ‬الغافولي،‭ ‬جديده‭ ‬الفني‭ ‬عبر‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬بعنوان‭ “‬ساساسا‭ ‬سايسي‭”.‬ وتكلف‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬وتلحينها‭ ‬أيضا‭ ‬الغافولي‭ ‬بنفسه،‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصطفى‭ ‬جورج،‭ ‬فيما‭ ‬عادت‭ ‬مهمة‭ ‬التوزيع‭ ‬والميكساج‭ ‬للمايسترو‭ ‬عادل‭ ‬لخليفي‭. ‬ وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬الغافولي،‭ ‬حضر‭ ‬للأغنية‭ ‬قبل‭ ‬مدة‭ ‬طويلة،‭أكمل القراءة »


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