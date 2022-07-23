الرياضة
غبرة أول انتدابات طنجة
أعلن اتحاد طنجة بقيادة مدربه الجديد، بادو الزاكي، عن أول صفقة انتدابات ضمن الموسم الرياضي الجديد بالتعاقد مع جواد غبرة، هداف نهضة الزمامرة السابق لموسمين، في صفقة انتقال حر. وكان اللاعب، 28سنة، قريبا من التوقيع لأولمبيك آسفي الذي كان سباقا إلى فتح المفاوضات معه، قبل أن يفضل طنجة. وظهر اللاعبأكمل القراءة »
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