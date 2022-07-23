الرياضة
الجامعة تتكلف بفحوص اللاعبين
أعفت جامعة كرة القدم أندية القسمين الأول والثاني، من تكاليف فحوصات بداية الموسم الضرورية. وقرر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إعفاء جميع الأندية الوطنية من مصاريف الاختبارات الطبية التي يخضع لها اللاعبون، قبل انطلاق كل موسم رياضي. وعلمت “الصباح”، أن الجامعة، في إطار مساعدتها للأندية، ستتكلف بمصاريفأكمل القراءة »
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