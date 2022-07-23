fbpx
الرياضة

الجامعة تتكلف بفحوص اللاعبين

منذ 4 دقائق
أعفت جامعة كرة القدم أندية القسمين الأول والثاني، من تكاليف فحوصات بداية الموسم الضرورية. وقرر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إعفاء جميع الأندية الوطنية من مصاريف الاختبارات الطبية التي يخضع لها اللاعبون، قبل انطلاق كل موسم رياضي. وعلمت “الصباح”، أن الجامعة، في إطار مساعدتها للأندية، ستتكلف بمصاريفأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.