fbpx
ملف الصباح

“فيسبوك”طاقية إخفاء الثوار

منذ دقيقتين
مسالمون يصبحون مناضلين وبُكم يقودون مسيرات احتجاجية افتراضيا تخفي وسائل التواصل الاجتماعي عقدا نفسية لبعض المدمنين عليها، ففيها تظهر الشجاعة ويختفي الخوف، ويكثر المحبون والمدافعون عن القيم والحقوقيون، رغم أن بعضهم، في الواقع، لا يستطيع حتى فتح فمه للتثاؤب. ونجحت مواقع التواصل الاجتماعي في جمع المتناقضات، ولعل ذلك ما يفسرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.