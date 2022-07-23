ملف الصباح
“فيسبوك”طاقية إخفاء الثوار
مسالمون يصبحون مناضلين وبُكم يقودون مسيرات احتجاجية افتراضيا تخفي وسائل التواصل الاجتماعي عقدا نفسية لبعض المدمنين عليها، ففيها تظهر الشجاعة ويختفي الخوف، ويكثر المحبون والمدافعون عن القيم والحقوقيون، رغم أن بعضهم، في الواقع، لا يستطيع حتى فتح فمه للتثاؤب. ونجحت مواقع التواصل الاجتماعي في جمع المتناقضات، ولعل ذلك ما يفسرأكمل القراءة »
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