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أقوال لا تطابق الأفعال

منذ دقيقتين
العديدون اعتبروا النفاق فشلا أخلاقيا ناتجا عن ضعف الشخصية وعدم القدرة على المواجهة مازالت ظواهر سلبية تنخر جسد المجتمع المغربي، كما العديد من الدول العربية، أبرزها النفاق الاجتماعي، وأحيانا يتعدى ذلك إلى نوع من أنواع الجبن والخوف وعدم القدرة على مواجهة الآخرين. إنه حالة من التناقض بين معتقدات المرء ومشاعرهأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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