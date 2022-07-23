حوادث
مسدس ورصاص حي بميناء طنجة
تم إخفاؤهما على متن سيارة سياحية مرقمة بسلوفاكيا حجزت فرقة مكونة من عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسطي، الأربعاء الماضي، سلاحا ناريا ورصاصا حيا، عثرت عليه مخفيا على متن سيارة سياحية مرقمة بسلوفاكيا قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء، كانت سائقتها تعتزم الدخول بها إلى التراب الوطني دون إخضاعها للإجراءاتأكمل القراءة »
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