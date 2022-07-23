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الصباح الفني

“شيخات” في حماية درك الجديدة

منذ 7 دقائق
تكفل بمرافقتهن وسط حشود الجماهير إلى المنصة استنفر الدرك الملكي بأحد أولاد عيسى بإقليم الجديدة عناصره، الأحد الماضي، لنقل “شيخات” الفنان ولد الحوات على متن سيارة المصلحة وتأمين وصولهن من وسط حشود الجماهير الغفيرة إلى المنصة المخصصة لعرض الفقرات الفنية بمناسبة تنظيم الدورة الأولى للمهرجان الصيفي الأول لشاطئ امريزيقة بجماعةأكمل القراءة »


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