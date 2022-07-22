الصباح الفني
المرض يعيد الحضري إلى الواجهة
فاجأ الفنان حميد الحضري جمهوره ومتابعيه، بعدما كشف بعض تفاصيل إصابته بورم سرطاني في الرأس. وتقاسم الحضري مع متابعي صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحدث فيه عن معاناته، مؤكدا إصابته بورم في الرأس، وخضوعه لعملية جراحية لاستئصاله. وأضاف في الفيديو ذاته أنه ينتظر نتائج التحليلات، قبل أن يؤكدأكمل القراءة »
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