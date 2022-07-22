الصباح الفني
زلاغ وحفل نهاية السنة
نشرت الفنانة حسناء زلاغ مقطع فيديو من حفل نهاية السنة، الذي شارك فيه ابناها التوأم سليمان وتسنيم، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”. وجاء في تعليق لزلاغ على الفيديو قولها “تسنيم وسليمان في حفل نهاية السنة الدراسية اللهم احفظهما واحفظ جميع التلاميذ وارزقهم النجاح والتوفيق واصلحهم آمين”. وتتقاسمأكمل القراءة »
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