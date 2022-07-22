حوادث
الحبس لإمام نشر فيديوهات خليعة
أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، خطيب مسجد «آيت زيان» بالجماعة الترابية إزمورن بإقليم الحسيمة بالحبس النافذ، على خلفية قضية تسريب مقاطع فيديو إباحية لإحدى ناشطات التواصل الاجتماعي بالحسيمة. وكان الإمام اعتقل نهاية يونيو الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها المعنية بالأمر، لتتم إحالته على أنظار النيابة العامةأكمل القراءة »
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