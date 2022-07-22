حوادث
إيداع نائب رئيس جهة سوس السجن
وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل السكر العلني البين وإهانة وتعنيف موظفين عموميين قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، الثلاثاء الماضي، متابعة (ر.ب) المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والنائب الثالث لرئيس جهة سوس ماسة، في حالة اعتقال، لتورطه في «العربدة» والاعتداء على أمنيين، بعد ثبوتأكمل القراءة »
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