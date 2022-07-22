مجتمع
السواقي والصهاريج ملاذ الهاربين من الحر
ارتفاع الحرارة يدفع شباب سيدي بنور والزمامرة إلى المغامرة بأرواحهم وأنت متجه في الطريق نحو سيدي بنور أو الزمامرة، تلفت نظرك مجموعة من الأطفال والشباب وحتى الرجال، يتهافتون على إيجاد مكان لهم على حافة السواقي لإنعاش أجسادهم الملتهبة وتخفيف شدة حرارة يوليوز المفرطة، التي تزامنت هذه السنة مع عطلة عيدأكمل القراءة »
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