الصباح الفني
العسري: “هايش مايش” في المونطاج
المخرج قال إن الفيلم من الكوميديا السوداء وتوج قبل عرضه قال المخرج هشام العسري، إن فيلمه الجديد، والذي يحمل عنوان “هايش مايش” في مراحله الأخيرة من المونطاج، مؤكدا أنه سيكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للمشاركة في عدد من المهرجانات قبل عرضه في القاعات السينمائية. وأوضح العسري في حديث مع “الصباح”، أنهأكمل القراءة »
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