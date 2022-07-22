الصباح الفني
جولة مسرحية لفرقة إسرائيلية بالمغرب
أعلنت فرقة مسرحية إسرائيلية عن تقديم عروض مسرحية بالرباط ومراكش والبيضاء في شتنبر المقبل، في سابقة من نوعها في المجال المسرحي. وذكرت جريدة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية، أنه تم إطلاق هذا المشروع من قبل ياسين عثمان، وهو رجل أعمال مغربي مقيم في جنيف، ومؤسس ورئيس “AKAL”، وهي شركة متخصصة في التسويقأكمل القراءة »
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