fbpx
الصباح الفني

جولة مسرحية لفرقة إسرائيلية بالمغرب

منذ 4 دقائق
أعلنت فرقة مسرحية إسرائيلية عن تقديم عروض مسرحية بالرباط ومراكش والبيضاء في شتنبر المقبل، في سابقة من نوعها في المجال المسرحي. وذكرت جريدة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية، أنه تم إطلاق هذا المشروع من قبل ياسين عثمان، وهو رجل أعمال مغربي مقيم في جنيف، ومؤسس ورئيس “AKAL”، وهي شركة متخصصة في التسويقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.