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“فوريان” أولاد عزوز…”المنفى”
رحلة عذاب تنتظر السائقين بالبيضاء في حال عدم استرجاع سياراتهم ودراجاتهم من محجز الوازيس في الوقت الذي اعتقد فيه القائمون على مجلس جماعة البيضاء، أن إغلاق المحجز البلدي الحي الحسني وإنشاء محجز جديد بأولاد عزوز بإقليم النواصر، ستكون له إيجابيات كبيرة على السائقين المخالفين بالعاصمة الاقتصادية، باعتبار المنشأة الجماعية الحديثةأكمل القراءة »
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