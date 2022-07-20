توقف مؤقت لخط الترامواي T1 بالبيضاء ابتداء من الأحد المقبل

أعلنت شركة التنمية المحلية “كازا ترانسبور” Casa Transports SA أنه سيتم توقيف جزء من خط ترامواي البيضاء T1 مؤقتا، ابتداء من الأحد الجاري إلى 13 غشت المقبل.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن تعقيد الأعمال والتدخل على مستوى خط الترامواي T1 في وسط المدينة يتطلب الإيقاف المؤقت لتشغيل جزء من خط الترامواي T1 على مستوى 12 محطة تقع بين محطة حي المحمدي وشارع الحسن الثاني.

وتابع المصدر ذاته أن هذا التوقف المؤقت سيشمل كل من محطة الشهداء، الحزام الكبير، المجازر القديمة، با حمد، الدار البيضاء المسافرين، اليسير، المقاومة، محمد الديوري، السوق المركزي، ساحة الأمم المتحدة، محمد الخامس.

وأكدت الشركة أن تشغيل الخط T2 لن يتأثر بهذا الإغلاق، حيت ستوفر خدمة جزئية بين محطة سيدي مومن ومحطة الحي المحمدي (المحطة المؤقتة)، وبين محطة ليساسفة ومحطة الحسن التاني (المحطة المؤقتة)، مشيرة إلى أن نقاط المواصلة بين خطوط T1 و T2 عاملة، فيما ستظل هذه الأخيرة مجانية.

وأضاف البلاغ أن عملية فسح المجال للعمل الفعلي لربط خط السكة الحديدية للخطين T3 T4، التي بدأت منذ ماي الماضي، ستمكن أيضا من إنشاء رابط يضمن توجيه قطارات الترام إلى طرق مختلفة، مردفا أنه من المخطط أيضا، خلال هذه الفترة، إعادة تهيئة تقاطع شارع الحسن الثاني ومولاي يوسف وكذا حي علال الفاسي وأكادير.

وفي السياق ذاته، قالت الشركة إنه سيتم تنفيذ محطتي مرور، تهم الأولى إيقاف السير عند تقاطع شوارع مولاي يوسف والحسن الثاني، وتحويل حركة السير باتجاه شارع مصطفى المعاني القادم من الزرقطوني وباتجاه شارع الراشيدي القادم من شارع باريس.

وتخص الثانية إيقاف السير عند تقاطع شارع محمد الخامس وشارع محمد سميحة، وتحويل حركة المرور عبر حي بيير بارنت وشارع حسن صغير، وذلك بهدف إنهاء العمل في أقرب وقت ممكن وضمان شروط السلامة لمستخدمي الطريق وجميع المهن المشاركة في هذه العملية.

وأوردت الشركة أن مشروع إنشاء خطي T3 Casatramway و T4 وصل إلى مرحلة مهمة فيما يتعلق بالخطوط، وبلغ حتى الآن معدل تقدم إجمالي بحوالي 65 في المائة.