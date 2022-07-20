الأولى
تحويل أرباح بـ 1400 مليار إلى الخارج
مكتب الصرف يشدد المراقبة لرصد التلاعبات في حسابات الشركات الأجنبية وتهريب الأموال حول مستثمرون أجانب أرباحا بقيمة ناهزت 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم) إلى الخارج خلال السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 45 في المائة، مقارنة مع 2020، في حين تمت إعادة استثمار مليار و464 مليون درهم (146 مليارا). بالمقابل،أكمل القراءة »
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