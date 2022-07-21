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الصباح الفني

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منذ 7 دقائق
خنازير‭ ‬برية‭ ‬تغزو‭ ‬روما غزت‭ ‬مجموعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الخنازير‭ ‬البرية‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬روما‭ ‬يقدر‭ ‬عددها‭ ‬بالآلاف‭ ‬وانتشرت‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬المزدحمة‭ ‬بالمارة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬القمامة‭.‬‮ ‬وتحاول‭ ‬السلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬إذ‭ ‬جرى‭ ‬احتجاز‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الخنازير‭ ‬البرية،‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ “‬تتبختر‭” ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬روما‭ ‬عابثة‭ ‬بمحتويات‭أكمل القراءة »


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