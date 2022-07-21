الصباح الفني
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خنازير برية تغزو روما غزت مجموعات كبيرة من الخنازير البرية العاصمة الإيطالية روما يقدر عددها بالآلاف وانتشرت في الشوارع المزدحمة بالمارة بحثا عن الطعام في صناديق القمامة. وتحاول السلطات الإيطالية القضاء على هذه الظاهرة، إذ جرى احتجاز مجموعات من الخنازير البرية، التي وصفت بأنها كانت “تتبختر” في شوارع روما عابثة بمحتوياتأكمل القراءة »
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