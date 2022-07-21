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الصباح الفني

قالوا

منذ 12 دقيقة
‭ ‬الجسمي ‭ ‬قال‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬الجسمي‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬تبالغ‭ ‬في‭ ‬مكانته‭”.‬ الصقلي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬كريمة‭ ‬الصقلي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬أنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لنتعلم‭ ‬لغة‭ ‬الزهور‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أحوال‭ ‬الجمال‭”.‬ ‭ ‬نيشان ‭ ‬كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬نيشان‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” : “‬وسط‭ ‬المعارك‭ ‬تبقى‭ ‬فيروز‭ ‬هي‭ ‬الختم،‭ ‬ففي‭أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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