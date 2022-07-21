الصباح الفني
قالوا
الجسمي قال الفنان حسين الجسمي في “تويتر”: “لا أحد يستحق أن تبالغ في مكانته”. الصقلي كتبت الفنانة كريمة الصقلي على حسابها الرسمي على “أنستغرام” قائلة “لنتعلم لغة الزهور في كل أحوال الجمال”. نيشان كتب الإعلامي نيشان في “تويتر” : “وسط المعارك تبقى فيروز هي الختم، ففيأكمل القراءة »
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