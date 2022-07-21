الرياضة
رسالة رياضية: حكامة الرجاء والوداد
سقط الرجاء والوداد في أخطاء مكلفة في التدبير، تعكس مستوى الحكامة في هذين الفريقين، لنتأمل: في التشكيلة الأساسية للرجاء، هناك أربعة لاعبين فقط لديهم عقود سارية المفعول مع الفريق (الهدهودي وحركاس ومذكور وزريدة)، والباقون إما أساسيون انتهت عقودهم، وإما لا يلعبون بانتظام. هذا يعني أن الفريق تعرض لمجزرة حقيقية فيأكمل القراءة »
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