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الرياضة

معسكر الرجاء بإسبانيا مهدد

منذ 9 دقائق
الفريق اتفق مع خابا وحدراف ويصر على انتداب لبحيري ويفاوض الزرهوني تسير إدارة الرجاء إلى إلغاء معسكر إسبانيا الإعدادي للموسم المقبل، الذي كان مقررا في بداية الشهر المقبل، والاكتفاء بمعسكر بإحدى المدن المغربية. وعلمت «الصباح» أن الرجاء اختار عدم السفر لفيغو، لمواجهة سيلتا، بعدما قرر الفريق تخفيض الاستفادة المالية التيأكمل القراءة »


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