الرياضة
إصابة أكرد تربك الجامعة
«كاف» تسقط حكيمي من لائحة المرشحين لأفضل إفريقي أربكت إصابة الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع ويستهام الإنجليزي، حسابات جامعة كرة القدم، التي تنتظر التقرير الطبي للفريق الإنجليزي للوقوف على طبيعتها. وغادر أكرد مباراة ويستهام ورنجرس الأسكتلندي أول أمس (الثلاثاء)، في الدقيقة العشرين، بعد الإصابة التي تعرض لها داخل منطقة العمليات.أكمل القراءة »
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