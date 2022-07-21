حوادث
363 شهرا للمتهمين في أحداث مليلية
المحكمة أعادت تكييف التهم إلى جنحة تنظيم وتسهيل تهجير أشخاص سرا بلغ مجموع الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالناظور، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها السياج الحدودي لمليلية المحتلة، 363 شهرا، في حق 33 متهما بمعدل 11 شهرا، لكل واحد منهم وغرامة مالية بقيمة 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبارأكمل القراءة »
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