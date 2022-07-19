الرياضة
التايكووندو المغربي يتوج باللقب الإفريقي
حصد الرتبة الأولى ذكورا وإناثا وتألق صالح والصاحب والبوشتي والعسال تصدر المنتخب الوطني بطولة إفريقيا للتايكووندو، التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي إلى غاية، أول أمس (الأحد)، بعد أن أنهى مشاركته بحصوله على ثماني ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزيات، وهي الحصيلة التي مكنته من انتزاع الرتبة الأولى ضمن فئة الذكورأكمل القراءة »
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