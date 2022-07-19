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الرياضة

بركان وبرشيد في مباراة إنقاذ الموسم

منذ 3 دقائق
سعدان ومقدم يغيبان لنهاية عقديهما والشعيبي بسبب الإصابة يدخل نهضة بركان ويوسفية برشيد مباراة نصف نهائي كأس العرش، اليوم (الثلاثاء)، بملعب فاس الكبير، انطلاقا من الثامنة مساء، بهدف إنقاذ موسمهما الرياضي على المستوى الوطني، بعد أن أنهى الفريق البركاني البطولة في رتبة متأخرة، ومغادرة يوسفية برشيد لها. وسيحاول الفريقان بلوغأكمل القراءة »


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