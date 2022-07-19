وطنية
7 ملايير توقف مخطط البيضاء
مشروع برنامج العمل لم يتجاوز المرحلة الثانية ومؤشرات سلبية للتمويل تؤجله توقف مشروع برنامج عمل البيضاء (2028/2023) في عقبة المرحلة الثانية المتعلقة بالتشخيص الترابي التشاركي، بعد أن توصل المشرفون عليه بعدد كبير من المشاريع والبرامج والانتظارات من منتخبي المقاطعات تتطلب إمكانيات مالية هائلة لتنفيذها. وتواجه الجماعة مشكل تمويل مخططأكمل القراءة »
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