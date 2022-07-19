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وطنية

7‭ ‬ملايير‭ ‬توقف‭ ‬مخطط‭ ‬البيضاء

منذ 4 دقائق
الجماعة‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬مرحلة‭ ‬التشخيص‭        (‬أرشيف‭)‬
مشروع‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬ومؤشرات‭ ‬سلبية‭ ‬للتمويل‭ ‬تؤجله توقف‭ ‬مشروع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬البيضاء‭ ‬‭(‬2028/2023‭) ‬في‭ ‬عقبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتشخيص‭ ‬الترابي‭ ‬التشاركي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توصل‭ ‬المشرفون‭ ‬عليه‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬والانتظارات‭ ‬من‭ ‬منتخبي‭ ‬المقاطعات‭ ‬تتطلب‭ ‬إمكانيات‭ ‬مالية‭ ‬هائلة‭ ‬لتنفيذها‭.‬ ‭ ‬وتواجه‭ ‬الجماعة‭ ‬مشكل‭ ‬تمويل‭ ‬مخطط‭أكمل القراءة »


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