الرياضة
رسالة رياضية: شركات الأندية
حددت جامعة كرة القدم مهلة جديدة لأندية البطولة الاحترافية لتفعيل الشركات الرياضية. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تحدد فيها الجامعة مهلة للأندية لإنشاء الشركات، لكن هذا الورش مازال معطلا، بل حتى الفرق التي استجابت للشروط، مازالت شركاتها حبرا على ورق. واستفادت الأندية من دعم مالي كبير، ومن امتيازات ضريبية، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا