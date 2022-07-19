ملف عـــــــدالة
نساء مجرمات
جرائم النساء تتراوح بين 15 في المائة و25 من عدد القضايا المعروضة على محاكم طنجة لم تعد الشبكات الإجرامية المنظمة في منطقة الشمال تتكون من الرجال فقط، بل أصبحت أغلبها تعتمد في تنفيذ أنشطتها ومخططاتها على النساء، خاصة اللواتي فضلن خلع عباءة أنوثتهن وانخرطن في سلوكات انحرافية لا تقل خطورةأكمل القراءة »
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