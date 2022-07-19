الرياضة
أولمبيك آسفي يفاوض أنور
وضع مسؤولون بأولمبيك آسفي اللاعب يوسف أنور ضمن قائمة اللاعبين الذين يتفاوضون معهم. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن مسؤولا بالمكتب المسير أجرى اتصالا هاتفيا مع اللاعب، وعرض عليه الانتقال إلى الفريق في الفترة المقبلة. وأفاد مصدر مقرب أن اللاعب رحب بالعرض، لكنه لم يحسم فيه بشكل رسمي، خصوصا بعدماأكمل القراءة »
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