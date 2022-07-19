الرياضة
السوالم يتعاقد مع حميميد
تعاقد شباب السوالم مع الحارس حمزة حميميد، قادما من الجيش الملكي، ليصبح ثاني انتداباته. ووقع حميميد من مواليد 2001، عقدا مع شباب السوالم، يمتد لثلاثة مواسم، من أجل الاستفادة من صغر سنه. والتحق حميميد بعبد الحق الزومي، الحارس السابق لشباب قصبة تادلة، إذ وقع في كشوفات شباب السوالم عقدا يمتدأكمل القراءة »
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