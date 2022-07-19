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وطنية

صفقة‭ ‬تحرج‭ ‬جامعة‭ ‬الجديدة

منذ 18 دقيقة
تعالت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أصوات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬جامعة‭ ‬أبي‭ ‬شعيب‭ ‬الدكالي‭ ‬بالجديدة‭ ‬تطالب‭ ‬بإيفاد‭ ‬لجنة‭ ‬للتقصي‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬الجامعة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اقتناء‭ ‬مبدل‭ ‬شبكة‭ ‬موحد‭ ‬لكلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬الإنسانية‭.‬ وأكد‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬غريب،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الإدارية‭ ‬للنقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬أن‭ ‬الصفقة‭أكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة


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