وطنية
صفقة تحرج جامعة الجديدة
تعالت من جديد أصوات من داخل جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة تطالب بإيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في صفقة أعلنت عنها الجامعة، من أجل اقتناء مبدل شبكة موحد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وأكد عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في رسالة إلى وزير التعليم العالي، أن الصفقةأكمل القراءة »
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