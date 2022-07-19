الرياضة
طشطاش يقترب من تواركة
علمت «الصباح» أن جلال طشطاش اقترب من التوقيع لاتحاد تواركة، الصاعد حديثا إلى بطولة القسم الأول، بعد نهاية عقده مع أولمبيك خريبكة. ويعد طشطاش من العناصر التي قدمت الإضافة لأولمبيك خريبكة، في المواسم الماضية، وكان واحدا من المساهمين في العودة إلى القسم الأول، وضمان البقاء مبكرا في بطولة الموسم الماضي.أكمل القراءة »
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