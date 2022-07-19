الرياضة
موتسيبي: فخورون بـ “كان” المغرب
قال إنه أظهر توفره على بنيات تحتية من الطراز العالمي أكد باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أنه عاد إلى المغرب، لمواصلة متابعته لأفضل نسخة لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية في تاريخ “كاف”، التي يحتضنها المغرب إلى غاية السبت المقبل. وأضاف موتسيبي، أول أمس (الأحد)، أنه عاد إلىأكمل القراءة »
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