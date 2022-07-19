الرياضة
سعدان: سأبقى دوما رجاوي الانتماء
لاعب وسط الميدان أرجع نزول برشيد إلى غياب الاستقرار أرجع اللاعب سفيان سعدان نزول فريقه يوسفية برشيد، للقسم الثاني، إلى العديد من الأسباب، في مقدمتها عدم الاستقرار التقني وغياب الجمهور عن المدرجات. وأكد سعدان، الذي انتهى عقده مع برشيد، انتقاله إلى «الماص»، مبرزا أنه سيكون سعيدا بالدفاع عن ألوان فريقأكمل القراءة »
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