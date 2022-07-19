وطنية
انتفاضة استقلاليين ضد المفتشين
أعضاء فروع تسير بتوجهين متناقضين ينددون بالكولسة والتخوين والاستفراد بالقرار انتقد أعضاء استقلاليون المشاكل التي يعرفها الحزب على مستوى التنظيم، نتيجة صراع بين تيارات يهدد بحدوث انشقاقات، جراء تداعيات سوء تدبير الانتخابات الأخيرة. وندد أعضاء فروع تسير بتوجهين متناقضين ما أدى إلى تصدعات في تحالفات الحزب على المستويين الإقليمي والجهوي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا