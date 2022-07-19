وطنية
المطبخ “يسجن” النساء
دراسة: 27 في المائة لم تكن لديهن إمكانية الولوج إلى الرعاية الصحية للأم تغيرت مجموعة من المؤشرات، التي تهم الأسرة، ووضعية المرأة والمساواة، ونسب الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية للأم، وأخرى تهم الحياة الاقتصادية للنساء، في العامين الأخيرين، إذ دفعت جائحة كورونا النساء إلى مزيد من البطالة وإهمال الصحة الإنجابيةأكمل القراءة »
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