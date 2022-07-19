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وطنية

المطبخ‭ “‬يسجن‭” ‬النساء

منذ 4 دقائق
المرأة‭ ‬تقضي‭ ‬6‭ ‬مرات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭          (‬أرشيف‭)‬
دراسة‭: ‬27‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديهن‭ ‬إمكانية‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للأم تغيرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المؤشرات،‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الأسرة،‭ ‬ووضعية‭ ‬المرأة‭ ‬والمساواة،‭ ‬ونسب‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للأم،‭ ‬وأخرى‭ ‬تهم‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للنساء،‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬إذ‭ ‬دفعت‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬البطالة‭ ‬وإهمال‭ ‬الصحة‭ ‬الإنجابية‭أكمل القراءة »


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