الصباح الفني
قالوا
البرادعي كتب محمد البرادعي في “تويتر”، نقلا عن فيكتور هوغو قوله :” كن دائما أبدا كالشجرة تغير أوراقها وإنما لا تغير جذورها”. برليس كتبت الممثلة سارة برليس تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “إذا كنت أكثر من اللازم ، فأنت لست كافيا”. القاطي كتب الممثل ربيع القاطي على حسابهأكمل القراءة »
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