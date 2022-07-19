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الصباح الفني

قالوا

منذ 8 دقائق
البرادعي كتب‭ ‬محمد‭ ‬البرادعي‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”‬،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬فيكتور‭ ‬هوغو‭ ‬قوله‭ :” ‬كن‭ ‬دائما‭ ‬أبدا‭ ‬كالشجرة‭ ‬تغير‭ ‬أوراقها‭ ‬وإنما‭ ‬لا‭ ‬تغير‭ ‬جذورها‭”.‬ ‭ ‬برليس كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬سارة‭ ‬برليس‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬،‭ ‬فأنت‭ ‬لست‭ ‬كافيا‭”. ‬ القاطي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬ربيع‭ ‬القاطي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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