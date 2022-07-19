fbpx
وطنية

العنصر‭ ‬يهاجم‭  ‬الحكومة‭ ‬

منذ 3 دقائق
امحند العنصر
هاجم‭ ‬امحند‭ ‬العنصر،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحركة‭ ‬الشعبية،‭ ‬الحكومة،‭ ‬داعيا‭ ‬إياها‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬التردد‭ ‬والصمت‭ ‬غير‭ ‬المفهوم،‭ ‬والمبادرة‭ ‬إلى‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬المواطنين‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬جريئة‭ ‬لوقف‭ ‬تداعيات‭ ‬الغلاء‭ ‬والوباء‭ ‬وشح‭ ‬الماء‭.‬ وانتقد‭ ‬العنصر‭ ‬بقوة‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العجز‭ ‬البين‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock