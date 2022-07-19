وطنية
العنصر يهاجم الحكومة
هاجم امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، الحكومة، داعيا إياها إلى الخروج من دائرة التردد والصمت غير المفهوم، والمبادرة إلى التجاوب مع مطالب المواطنين وتطلعاتهم إلى قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء. وانتقد العنصر بقوة ما أسماه غياب أي مبادرة حكومية في ظل العجز البين عن اتخاذ إجراءاتأكمل القراءة »
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