أسواق
“تاغازوت باي” تكشف أنشطتها الصيفية
تتواصل البرمجة التنشيطية الصديقة للبيئة لوجهة “تاغازوت باي” السياحية، خلال الصيف الجاري، من خلال مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والتضامنية، التي تستمر إلى غاية فترة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة. إذ تحتضن الوجهة، من 15 يوليوز الجاري إلى 31 غشت المقبل، الدورة الثانية للسوق التضامني “تغا سوق”، الذي يساهمأكمل القراءة »
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