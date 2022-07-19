أسواق
تقرير: البورصة محفز للانتعاش الاقتصادي
اعتبر كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة البيضاء، أن 2021 كانت سنة استثنائية، مفيدة وفي غاية الأهمية. وقال، في كلمته الافتتاحية أثناء عرض التقرير السنوي، إن الدور الجديد الذي منحه النموذج التنموي الجديد لبورصة البيضاء، جعل منها “أولوية وطنية ومحفزا للانتعاش الاقتصادي، إذ تشكل مصدرا أساسيا لتمويل المقاولات ووسيلة لتنمية ادخار المستثمرين”.أكمل القراءة »
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