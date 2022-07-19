أسواق
مدارس شيراك شريكا أكاديميا للدبلوم المزدوج
أصبحت مجموعة مدارس جاك شيراك، شريكا أكاديميا للدبلوم المزدوج، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2022/2023. وهي الشراكة التي تخول لتلاميذها الحصول على شهادتين معتمدتين من قبل الهيآت المعنية، ووزارة التربية والتعليم الفرنسية وإدارة التعليم في الولاية الوصية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تمنح الفرصة لبدء دورة ثنائية اللغة عن بعد، لتلاميذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا