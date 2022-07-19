fbpx
أسواق

أخبار

منذ 7 دقائق
“فينيا” أطلقت “فينيا” برنامج المحادثة “فينبوت” على “واتساب”، وهو الأول من نوعه في المغرب في مجال تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة. هذا البرنامج خاص بالزبناء ومتاح على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ويعمل مستشارا ماليا حقيقيا، من خلال تزويد المستخدمين بنصائح وحلول في ماأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock