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“فينيا” أطلقت “فينيا” برنامج المحادثة “فينبوت” على “واتساب”، وهو الأول من نوعه في المغرب في مجال تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة. هذا البرنامج خاص بالزبناء ومتاح على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ويعمل مستشارا ماليا حقيقيا، من خلال تزويد المستخدمين بنصائح وحلول في ماأكمل القراءة »
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