أسواق
مليار اشتراك في شبكات الجيل الخامس
تتصدر أمريكا الشمالية العالم في مجال اشتراكات الجيل الخامس في السنوات الخمس المقبلة، إذ ستستحوذ شبكات الجيل الخامس على 9 من كل 10 اشتراكات بحلول 2027، حسب ما كشفه تقرير لشركة “إريكسون”، توقع أن تتجاوز الاشتراكات العالمية الحالية في شبكات الجيل الخامس مليار اشتراك بحلول نهاية السنة الجارية. وأشار التقريرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا