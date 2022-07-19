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أسواق

مليار اشتراك في شبكات الجيل الخامس

منذ 6 دقائق
تتصدر أمريكا الشمالية العالم في مجال اشتراكات الجيل الخامس في السنوات الخمس المقبلة، إذ ستستحوذ شبكات الجيل الخامس على 9 من كل 10 اشتراكات بحلول 2027، حسب ما كشفه تقرير لشركة “إريكسون”، توقع أن تتجاوز الاشتراكات العالمية الحالية في شبكات الجيل الخامس مليار اشتراك بحلول نهاية السنة الجارية. وأشار التقريرأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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