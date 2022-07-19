أسواق
“صناعة المغرب” تناقش إزالة الكاربون
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يتوفر على كل الظروف المساعدة لبلوغ أهدافه على مستوى إزالة الكاربون، موضحا أن جاذبية البلاد من حيث الاستثمار وعائدها الديموغرافي من مميزات المملكة، التي يجب استثمارها بشكل جيد. وأضاف مزور، خلال افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للطاقات الصناعية، الذي نظمته مجلة “صناعةأكمل القراءة »
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